L'Unione Sarda contro la Nazionale di Mancini: "Che brutta Italia"

© foto di Lazzerini

L'Unione Sarda di oggi, in prima pagina critica la Nazionale di Mancini dopo il ko esterno: "Che brutta Italia, il Portogallo vince anche senza Ronaldo". La squadra azzurra non convince come non convincono i troppi cambi effettuati dal ct rispetto al pareggio casalingo contro la Polonia. Percorso in Nations League già in salita.