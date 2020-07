L'Unione Sarda: "Cragno non basta, il Cagliari va ko"

"Cragno non basta, il Cagliari va ko". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de L'Unione Sarda in edicola stamani in riferimento alla sconfitta dei sardi con la Lazio: "Il portiere rossoblù grande protagonista. Simeone-gol ma la Lazio vince in rimonta con Milinkovic e Immobile".