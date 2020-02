vedi letture

L'Unione Sarda: "Crisi Cagliari, tutti sotto esame"

"Crisi Cagliari, tutti sotto esame". Titola così in prima pagina L'Unione Sarda nel proprio taglio basso in riferimento al periodo no che sta passando la squadra di Maran. I sardi non vincono una partita dal 5 dicembre, turno di Coppa Italia. Mentre l'ultima vittoria in campionato risale addirittura al 2 dicembre. Nel 2020 non è arrivata neanche una vittoria.