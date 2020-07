L'Unione Sarda: "Dopo Spal e Toro, Cagliari a caccia del magnifico tris"

vedi letture

"Dopo Spal e Toro, Cagliari a caccia del magnifico tris". Questo il titolo in prima pagina che L'Unione Sarda dedica alla squadra di Zenga che oggi al Dall'Ara sfida il Bologna. I sardi vogliono centrare la terza vittoria consecutiva per sognare in grande e un posto in Europa. Per fare ciò è necessario uscire questa sera da Bologna con tre punti.