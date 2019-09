© foto di Mattia Verdorale

"È Cagliari show, ora i rossoblù volano". Questo è il titolo in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de L'Unione Sarda sulla vittoria del rossoblù di ieri sera per 3-1 sul Genoa: "Il Cagliari si ripete. Dopo il successo di Parma, si prende anche la Sardegna e supero il Genoa 3-1. Gol, spettacolo ed entusiasmo alle stelle: apre Simeone di testa dopo pochi secondi nella ripresa, poi il pareggio di Kouamé nel finale e l'immediato raddoppio del Cagliari, azione travolgente e autorete di Zapata. Quindi, un contropiede in coppia con Joao Pedro e Ionita e il gol del brasiliano. Prova di qualità e personalità, dopo un inizio non facile. Mercoledì al San Paolo il durissimo impegno con il Napoli".