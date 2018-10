L'Unione Sarda e il pareggio del Franchi: "Pavoletti papà-goleador"

© foto di Lazzerini

L'Unione Sarda di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio del Cagliari a Firenze titolando: "Pavoletti papà-goleador, il Cagliari ride". Il bomber inchioda i viola dopo il vantaggio di Veretout su calcio di rigore conquistato da Chiesa. Rete bellissima del fresco genitore che in spaccata supera Pezzella e batte Lafont per un altro bel risultato della squadra di Maran.