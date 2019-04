© foto di Pietro Lazzerini

L'Unione Sarda di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio del Cagliari a Torino per 1-1 titolando: "Pavoletti non si ferma più". Ennesimo gol per l'attaccante dei sardi. Espulsi Pellegrini e Barella in una partita tesissima anche per alcune scelte arbitrali.