L'Unione Sarda e le parole di Barella: "Un sogno azzurro"

© foto di Lazzerini

L'Unione Sarda di questa mattina apre in prima pagina con la Nazionale e con le dichiarazioni di Nicolò Barella dopo l'esordio contro l'Ucraina: "Un sogno azzurro". Il centrocampista del Cagliari è stato uno dei migliori nell'ultimo match e adesso si candida per entrare in pianta stabile all'interno della rosa di Mancini.