L'Unione Sarda: "Ecco Godin, un top player per il Cagliari"

vedi letture

"Ecco Godin, un top player per il Cagliari". Questo il titolo in prima pagina su L'Unione Sarda in riferimento all'ultimo colpo dei sardi. Ieri è stata la giornata del difensore uruguiano con lo sbarco in Sardegna verso il tardo pomeriggio e dopo qualche ora già l'annunicio dell'ufficialità. "Ciao a tutti i tifosi del Cagliari, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo presto in campo. Forza Casteddu", le prime parole di Godin da nuovo giocatore del Cagliari.