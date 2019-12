© foto di Alessio Del Lungo

L'Unione Sarda in edicola questa mattina riserva in prima pagina, poco sotto la parte centrale, uno spazio al Cagliari con le parole di Tommaso Giulini, presidente dei rossoblù: "Difficile tenere il Ninja". Le prestazioni del centrocampista ex Roma sono sotto gli occhi di tutti ed è difficile immaginare che possa ancora rimanere in Sardegna.