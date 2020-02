"Il Cagliari è sempre sesto, la difesa resta un caso". Titola così in prima pagina L'Unione Sarda questa mattina in edicola sulla classifica dei rossoblù, che nonostante il pareggio casalingo di sabato, dopo le partite di ieri, è rimasto nella solita posizione di classifica. Nessuna squadra li ha scavalcati. Adesso Maran deve correre ai ripari e capire cosa non va in difesa: troppi i gol subiti.