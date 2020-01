© foto di Alessio Del Lungo

L'Unione Sarda in edicola questa mattina riserva in prima pagina uno spazio nel taglio alta sul Cagliari con il titolo seguente: "I rossoblù fermano l'Inter a San Siro: 1-1". Prova di carattere della squadra di Maran, vantaggio sospetto di Martinez e finale rovente. La dolce vendetta dell'ex Nainggolan, che realizza la rete del pareggio e non esulta.