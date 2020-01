"Il Cagliari oggi prova a fermare CR7". Questo il titolo in prima pagina che L'Unione Sarda dedica alla gara di oggi tra i sardi e i bianconeri. La difesa rossoblù è in emergenza, e Maran potrebbe decidere di far esordire Walukiewicz. Queste alcune parole di Maran in conferenza: "Coraggio e personalità per fare qualcosa di straordinario".