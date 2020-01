© foto di Alessio Del Lungo

L'Unione Sarda in edicola questa mattina dedica nella parte centrale della prima pagina del quotidiano uno spazio al Cagliari con il titolo seguente: "I rossoblù rinunciano a giocara: 4-0. Ronaldo ne fa tre". Dopo un primo tempo in cui il risultato era rimasto in equilibrio, nella ripresa i bianconeri sfruttano gli errori dei sardi e capitalizzano al meglio con CR7 ed Higuain.