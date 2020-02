L'Unione Sarda: "Il Cagliari sbatte sulla traversa e va ok"

"Il Cagliari sbatte sulla traversa e va ok". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de L'Unione Sarda in edicola stamani sulla sconfitta dei sardi a Marassi: "Pandev entra e segna il gol decisivo per la vittoria del Genoa. Rossoblù in affanno, nel recupero Nainggolan vicino al pareggio".