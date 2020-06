L'Unione Sarda: "Il Cagliari sogna l'Europa con super Nainggolan"

"Il Cagliari sogna l'Europa con super Nainggolan". Questo il titolo in prima pagina su L'Unione Sarda in riferimento alla vittoria del Cagliari per 4-2 sul Torino. Si riaprono i sogni europei per la squadra di Zenga che piano piano risale in classifica. Radja, Simeone, Nandez e Joao è il poker d'assi di Zenga con il quale il Torino è stato affondato.