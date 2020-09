L'Unione Sarda: "Il Cagliari sulle tracce di Godin"

vedi letture

"Il Cagliari sulle tracce di Godin". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de L'Unione Sarda in riferimento alla trattativa tra Godin e la squadra sarda. Sorpresa da Cagliari: la formazione sarda, a Milano, ha incontrato avvocato e intermediari di Diego Godin. Obiettivo puntato sul centrale uruguaiano dell'Inter che sorpassa per il momento Federico Fazio della Roma, comunque nome che il club di Tommaso Giulini continua a trattare. Godin però è diventato il grande sogno per la difesa del club sardo.