Esordio con vittoria per il Cagliari in Coppa Italia. Nonostante l'inferiorità numerica, i rossoblù riescono a passare alla fase successiva grazie alle reti di Joao Pedro e Rog. E L'Unione Sarda titola così in prima pagina: "Il rosso a Rafael non ferma il Cagliari. Battuto il Chievo: turno superato".