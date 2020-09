L'Unione Sarda: "Impresa dell'Italia in Olanda, Barella firma il gol-vittoria"

L'Italia batte l'Olanda per una rete a zero e vola in testa al proprio raggruppamento di Nations League: "Impresa dell'Italia in Olanda, Barella firma il gol-vittoria", titola in taglio alto L'Unione Sarda. Azzurri trascinati dal cagliaritano Barella, ormai una certezza di questa Nazionale. C'è apprensione per le condizioni di Zaniolo, costretto ad uscire per una distorsione al ginocchi sinistro.