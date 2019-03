L'Unione Sarda: "Italia bene col Liechtenstein. Pavo segna al debutto"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Italia bene col Liechtenstein e Pavoletti segna al debutto". Questo il titolo in prima pagina de L'Unione Sarda di questa mattina con il bomber de Cagliari che ha vissuto una serata in dimenticabile nella sua prima in azzurro festeggiata con la rete del 6-0. In gol anche Quagliarella, con una doppietta, Sensi, Verratti e Kean.