Taglio alto della prima pagina de L'Unione Sarda dedicata a Joao Pedro, attaccante brasiliano ad un passo dal ritorno in campo dopo i sei mesi di squalifica per doping. "Joao Pedro pronto per il Milan" è il titolo scelto dal quotidiano che poi affronta anche il tema del nuovo stadio "Firmato l'accordo con l'università".