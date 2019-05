L'Unione Sarda: "Joao Pedro tra i re del gol"

© foto di Giulio Falciai

"Joao Pedro tra i re del gol". Questo il titolo in prima pagina de L'Unione Sarda che celebra la stagione del trequartista brasiliano. Il quotidiano, infatti, sottolinea come il classe '92 sia andato in rete numerose volte in questa stagione tanto da arrivare ad essere tra i 10 marcatori rossoblù di tutti i tempi.