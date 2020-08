L'Unione Sarda: "Juve: via Sarri, arriva Pirlo. Champions, Napoli ko col Barça"

vedi letture

"Juve: via Sarri, arriva Pirlo. Champions, Napoli ko col Barça". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Lione, la Juventus ha optato per il cambio nella guida tecnica affidando la panchina ad Andrea Pirlo. Fuori anche il Napoli che, dopo l'1-1 dell'andata ha perso 3-1 al Camp Nou contro il Barcellona.

Mercato Cagliari - Titolo in taglio alto di prima pagina dedicato anche alla formazione rossoblu di Eusebio Di Francesco, a caccia di nuovi profili per la prossima stagione. Questo il titolo: "Cagliari, idea Juan Jesus per la difesa di Di Francesco".