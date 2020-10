L'Unione Sarda: "L'Atalanta (a pranzo) aspetta il Cagliari. Ninja, con l'Inter si tratta ancora"

C'è spazio anche per il Cagliari sull'apertura odierna de L'Unione Sarda: "L'Atalanta (a pranzo) aspetta il Cagliari. Ninja, con l'Inter si tratta ancora", titola in taglio alto il quotidiano. Domani i rossoblù saranno impegnati a Bergamo contro la squadra di Gasperini. Trattativa a oltranza con l'Inter per Nainggolan: il Ninja vuole tornare in Sardegna.