Impegno pomeridiano per il Cagliari. La squadra di Rolando Maran, dopo il doppio successo sulla Samp in campionato e Coppa Italia, sfiderà alle 15 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "L'entusiasmo del Cagliari all'esame Sassuolo".