© foto di Federico Gaetano

"L'Italia Under 21 batte l'Albania all'Arena (3-1). In campo anche Cerri e Romagna". Tra i pochissimi quotidiani a dare spazio alla vittoria degli azzurrini contro i pari età albanesi vi è L'Unione Sarda, che in taglo alto racconta così la partita. Il quotidiano cagliaritano resta anche sul campionato: "Cagliari-Milan, Barella ignorato da Mancini sogna un giorno da protagonista".