L'Unione Sarda: "La Sampdoria di Ranieri fa a pezzi il Cagliari"

"La Samp di Ranieri fa a pezzi il Cagliari". Titola così in taglio alto, sulla propria prima pagina, L'Unione Sarda in edicola stamani. La doppietta di Bonazzoli e la rete di Gabbiadini affondano i rossoblù mai pericolosi nel concreto. Serataccia per Zenga, l'attacco a secco per la quarta volta consecutiva.