"Inter, non ti temiamo". È la sfida che lancia Alessio Cragno, in vista del prossimo confronto tra Cagliari e nerazzurri. Le parole del giovane portiere di Maran vengono rilanciate anche in prima pagina su L'Unione Sarda: Cragno ha analizzato i temi del prossimo match, dal sapore particolare. In più occasioni infatti l'ex Brescia è stato accostato all'Inter in sede di mercato.