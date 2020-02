vedi letture

L'Unione Sarda: "Maran a Verona punta su Rog"

"Maran a Verona punta su Rog". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che L'Unione Sarda dedica al prossimo impegno del Cagliari contro l'Hellas Verona. Una sfida decisamente non facile considerando che la squadra gialloblu è la sorpresa di questo campionato con il Cagliari che non vince in campionato da troppo tempo.