Brutta sconfitta per il Cagliari, che all'Olimpico cade pesantemente rimediando un 3-1 che sa tanto di 3-0. L'Unione Sarda ci si sofferma in prima pagina: "Il Cagliari rianima la Lazio. La classifica ora fa paura", è il titolo del quotidiano. I sardi, infatti, ora hanno quattro punti di vantaggio sul trzultimo posto e si trovano in quattordicesima piazza.