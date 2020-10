L'Unione Sarda: "Molti attaccanti e pochi terzini, Di Francesco ridisegna il Cagliari"

vedi letture

In apertura su L'Unione Sarda c'è spazio anche per il Cagliari: "Molti attaccanti e pochi terzini, Di Francesco ridisegna il Cagliari", titola in taglio alto il noto quotidiano. Il tecnico, approfittando anche della sosta, studia nuove soluzioni per la sua squadra, calibrate sull'abbondanza di terzini e sulla mancanza di qualche tassello nel reparto offensivo.