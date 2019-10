© foto di Mattia Verdorale

"Nainggolan: "Con la Roma sarà una partita speciale". Si apre così l'edizione odierna de L'Unione Sarda questa mattina in edicola. Il quotidiano regala tra le sue pagine una lunga intervista a cuore aperto da parte di Radja Nainggolan che domenica sfiderà il suo passato all'Olimpico: "Sarò emozionato". Nainggolan tona per la prima volta a Roma da avversario con il Cagliari, una partita per lui speciale avendo indossato la maglia giallorossa per quattro stagioni e mezzo da protagonista assoluto. Dall'addio (doloroso) alla Roma al ritorno Cagliari passando per l'Inter: il Ninja si racconta in una lunga intervista tra ricordi e aneddoti, retroscena e nuove sfide: "Mi manca la Champions League, è innegabile, ma a Cagliari mi sento a casa e sono sempre più convinto della scelta fatta in estate. Una scelta di vita".