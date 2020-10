L'Unione Sarda: "Ounas: a Cagliari per far bene"

"Ounas: a Cagliari per far bene". Questo il titolo sulla prima pagina de L'Unione Sarda oggi in edicola, su uno degli ultimi acquisti del Cagliari. Adam Ounas, neo esterno del Cagliari, al momento del suo arrivo, ieri, in Sardegna, ha detto le seguenti parole: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione. Ho sentito Rog e mi ha detto di venire a Cagliari. Siamo amici da tre anni e proveremo a fare una bella stagione con tutto il gruppo. Sono pronto a mettermi a disposizione di Di Francesco".