© foto di Alessio Del Lungo

L'Unione Sarda in edicola questa mattina dedica in prima pagina nel taglio basso uno spazio ad Alberto Paloschi, nuovo attaccante del Cagliari, che esordisce con queste parole: "Qui grazie a Maran". L'ex SPAL poi prosegue: "Dalla lotta per la salvezza a quella per andare in Europa, ma sempre con un unico obiettivo in testa: vincere".