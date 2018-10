L'Unione Sarda: "Pavoletti ora punta la Juve"

© foto di Ospite

Autunno caldissimo (e non sul piano meteorologico) per Leonardo Pavoletti. Il bomber del Cagliari, andato a segno nelle ultime tre gare della formazione di Rolando Maran, adesso si appresta a confrontarsi con la difesa della Juventus. Di questo parla L'Unione Sarda nella sua edizione odierna: "Pavoletti ora punta la Juve" è il titolo scelto dal quotidiano per la sua prima pagina.