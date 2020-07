L'Unione Sarda: "Sorpresa, il Cagliari batte la Juventus"

"Sorpresa, il Cagliari batte la Juventus". Titola così in taglio alto sulla sua prima pagina L'Unione Sarda in edicola oggi: "Splendida prestazione dei rossoblù che nella ripresa difendono il vantaggio. I campioni d'Italia cadono all'Arena: Gagliano e Simeone in gol". Gara che si conclude sul 2-0 con i sardi che chiudono la stagione in casa al meglio.