© foto di stefano tedeschi

La partita con il Napoli, persa nei minuti di recupero, ha lasciato numerose scorie in casa Cagliari, a partire dalle reiterate proteste che sono costate una mano pesante del Giudice Sportivo. L'Unione Sarda titola così: "Stangata sul Cagliari dopo la partita con il Napoli". Due giornate per Artur Ionita, reo di aver insultato l'arbitro, ed una sola per Rolando Maran, espulso nel finale. Settemila euro di multa per Tommaso Giulini, per le dichiarazioni rilasciate nel post gara.