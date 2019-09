Sulla prima pagina de L'Unione Sarda c'è spazio anche per Cagliari-Inter, sfida di questa sera valida per la seconda giornata di Serie A: "Il Cagliari ospita l'Inter, Nainggolan contro Barella, è la sfida degli ex", spiega il quotidiano che parla di un Cagliari che deve rialzarsi subito dopo il ko arrivato al debutto contro il Brescia ma dovrà vedersela contro l'Inter agguerrita di Conte.