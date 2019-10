L'Unione Sarda su Faragò: "Incubo finito"

"Incubo finito". Così titola in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna de L'Unione Sarda su Faragò e sul Cagliari. Il calciatore della formazione di mister Maran, infatti, è tornato a disposizione e ha recuperato dopo il brutto infortunio. L'incubo per Faragò sembra essere finito.