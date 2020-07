L'Unione Sarda sui rossoblù: "Cagliari battuto ma l'onore è salvo"

"Cagliari battuto ma l'onore è salvo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de L'Unione Sarda in edicola stamani in riferimento alla sconfitta dei sardi contro l'Atalanta: "Contro la super squadra di Gasperini sfiora il pareggio. Annullata una rete a Simeone. I rossoblù in dieci per l'espulsione di Carboni perdono solo su rigore".