© foto di Alessio Del Lungo

"Il Cagliari chiude con un ko". Questo il titolo che L'Unione Sarda in edicola questa mattina utilizza per la squadra di Rolando Maran che cade in casa 2-1 contro l'Udinese già salvo. Ai rossoblù passano in vantaggio con il gol del solito Pavoletti, ma vengono ribaltati nella ripresa dalle reti di Hallfredsson e De Maio.