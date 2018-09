© foto di Lazzerini

L'Unione Sarda di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Barella e C. stregati dal metodo Maran. E domenica per il Milan torna in pista Joao Pedro". I giocatori sardi si intendono perfettamente con il nuovo allenatore che li ha convinti con i suoi metodi di allenamento e il piano tattico per la stagione appena iniziata.