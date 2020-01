© foto di Alessio Del Lungo

L'Unione Sarda in edicola questa mattina dedica in prima pagina, nella parte centrale, uno spazio al Cagliari con il titolo seguente: "Gioie e dolori". La classifica sorride: il sesto posto è ottimo considerando anche le aspettative iniziali, ma le quattro sconfitte consecutive - si legge - pesano come un macigna sulla squadra di Maran.