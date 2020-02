vedi letture

L'Unione Sarda sul Cagliari: "Giro di vite: da oggi in ritiro nel bresciano"

L'Unione Sarda questa mattina in prima pagina dedica uno spazio al Cagliari nella parte centrale con il titolo seguente: "Giro di vite: da oggi in ritiro nel bresciano". In vista della trasferta di Verona, la squadra di Maran a Coccaglio: questo secondo il club il modo migliore per preparare il difficile impegno contro la squadra allenata da Juric.