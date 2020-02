vedi letture

L'Unione Sarda sul Cagliari: "Il ritorno di capitan Ceppitelli"

"Ceppitelli, torna il capitano": così L'Unione Sarda in prima pagina. I sardi, in ritiro, provano a ricompattarci per uscire dalla crisi e risalire la china, dopo un avvio di stagione straordinario. Maran chiede aiuto ai suoi leader e contro l'Udinese ritrova il difensore e capitano Ceppitelli. Un recupero importante per il tecnico, in un momento delicato.