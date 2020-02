vedi letture

L'Unione Sarda sul Cagliari: "Insulti razzisti, i rossoblù espellono 3 tifosi dallo stadio"

L'Unione Sarda dedica spazio quest'oggi in prima pagina, nella parte centrale, al Cagliari con questo titolo: "Insulti razzisti, i rossoblù espellono tre tifosi dallo stadio". Una decisione senza precedenti, il plauso della Figc. Individuati grazie all'azione coordinata di stewart e del personale preposto alla sicurezza interna del club, non entreranno, per qualsiasi manifestazione, alla Sardegna Arena, per sempre.