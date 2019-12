© foto di Alessio Del Lungo

L'Unione Sarda dedica uno spazio quest'oggi in prima pagina al Cagliari con il titolo seguente nella parte centrale del quotidiano: "Joao Pedro, goleador del decennio". Un bilancio - si legge - decisamente non banale in vista di un anno importante per i rossoblù. Il brasiliano è infatti colui che ha realizzato più gol nell'ultima decade.