© foto di Alessio Del Lungo

L'Unione Sarda di questa mattina dedica sotto l'apertura uno spazio al Cagliari con questo titolo: "Nandez, tentazione West Ham". L'offerta per il centrocampista ex Boca Juniors si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il giocatore sta vacillando così come la società che andrebbe ad incassare una cifra importante. L'uruguaiano può partire.