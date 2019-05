© foto di Giulio Falciai

"Il Cagliari nelle mani di Pavoletti". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda sul numero 9 sardo. La società cagliaritana non è ancora salva vista la vittoria dell'Empoli sulla Sampdoria e dovrà, quindi, ottenere almeno un pari contro il Genoa per centrare la salvezza. Per riuscire in questo obiettivo mister Maran si affida alle reti dell'ex Napoli.