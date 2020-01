L'Unione Sarda sul rossoblù: "Super Joao Pedro, anima del Cagliari"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Unione Sarda in edicola questa mattina dedica nella sua prima pagina uno spazio al Cagliari poco sotto la parte centrale con il titolo seguente: "Super Joao Pedro, anima del Cagliari". Per l'attaccante brasiliano 13 gol e 1 assist in 20 partite in Serie A. Numeri nettamente superiori alle stagioni passate dove, in campionato, non è mai riuscito a realizzare più di 7 gol.